На ЗАЭС заявили о почти критической ситуации вокруг станции из-за атак ВСУ

10 августа 2025, 12:53

Яшина: Ситуация вокруг ЗАЭС становится критической из-за атак со стороны ВСУ

Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)

Ситуация вокруг Запорожской атомной станции становится критической из-за атак со стороны ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, передает РИА Новости.





По ее словам, из-за практически ежедневных атак боевиков ВСУ ситуация ухудшается. Директор по коммуникациям ЗАЭС отметила, что атаки на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются уже целую неделю.





«Такая интенсивность — тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры», — добавила Яшина.