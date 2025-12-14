Мерц отказался думать об окончании конфликта в случае поражения Украины
Даже если Украина потерпит поражение, конфликт не закончится из-за якобы высоких амбиций России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Трансляция его выступления на партийном съезде ХДС/ХСС велась на YouTube-канале баварского телеканала BR24. По словам канцлера, нет причин думать, что территориальные уступки «удовлетворят аппетиты» России.
В своей речи он также упомянул события, развернувшиеся накануне Второй мировой войны, пытаясь провести исторические параллели с современностью. Мерц подчеркнул, что противостояние идет не только против Украины, но и Европы.
