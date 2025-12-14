Стало известно, в каком случае Зеленский откажется от членства Украины в НАТО
Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на компромисс и отказаться от курса на вступление страны в НАТО, но при соблюдении определённых условий. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам Зеленского, членство в Североатлантическом альянсе рассматривалось Киевом как ключевая гарантия безопасности, однако эту идею не поддержали ни европейские партнёры, ни США.
При этом он подчеркнул, что согласится на отказ от вступления в НАТО, если Украина заключит двустороннее соглашение с Соединёнными Штатами и получит дополнительные гарантии безопасности со стороны ЕС и других государств.
Ранее сообщалось, что представители США прибыли в Берлин на переговоры с Зеленским.
