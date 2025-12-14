Стало известно, в каком случае Зеленский откажется от членства Украины в НАТО

14 декабря 2025, 15:30

Зеленский: Украина откажется от альянса НАТО при двухстороннем договоре с США

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на компромисс и отказаться от курса на вступление страны в НАТО, но при соблюдении определённых условий. Об этом сообщают украинские СМИ.