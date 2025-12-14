Достижения.рф

Зеленский: Украина откажется от альянса НАТО при двухстороннем договоре с США
Владимир Зеленский заявил о готовности пойти на компромисс и отказаться от курса на вступление страны в НАТО, но при соблюдении определённых условий. Об этом сообщают украинские СМИ.



По словам Зеленского, членство в Североатлантическом альянсе рассматривалось Киевом как ключевая гарантия безопасности, однако эту идею не поддержали ни европейские партнёры, ни США.

При этом он подчеркнул, что согласится на отказ от вступления в НАТО, если Украина заключит двустороннее соглашение с Соединёнными Штатами и получит дополнительные гарантии безопасности со стороны ЕС и других государств.

Ранее сообщалось, что представители США прибыли в Берлин на переговоры с Зеленским.

Никита Кротов

