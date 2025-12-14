Уиткофф и Кушнер прибыли в Европу на встречу с Зеленским
Представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на публикацию в X, переговоры запланировали на понедельник, 14 декабря.
В агентстве уточняют, что визит посвящается обсуждению инициатив, направленных на прекращение боевых действий на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский совместно с европейскими партнерами сформировал универсальную тактику реагирования на предложения Трампа по мирному урегулированию — в формате «да, но».
