Мерц озвучил украинцам плохую новость на встрече с Зеленским

14 апреля 2026, 21:52

Мерц: ФРГ поспособствует возвращению украинцев призывного возраста на родину

Фото: istockphoto/reflection_art

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.





Соответствующее заявление он сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал украинского парламента.



Ранее, в начале года, сообщалось, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге выступает за проведение в Германии масштабной кампании по депортации беженцев из Сирии и Афганистана, а также за возвращение на Украину беженцев, годных к военной службе. ХСС настаивает на более жесткой позиции в отношении последних, а именно — на том, чтобы «пригодные к военной службе украинские мужчины вносили вклад в оборону своей страны».





«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», — подчеркнул Мерц.



