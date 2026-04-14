Мерц озвучил украинцам плохую новость на встрече с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.
Соответствующее заявление он сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал украинского парламента.
Ранее, в начале года, сообщалось, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге выступает за проведение в Германии масштабной кампании по депортации беженцев из Сирии и Афганистана, а также за возвращение на Украину беженцев, годных к военной службе. ХСС настаивает на более жесткой позиции в отношении последних, а именно — на том, чтобы «пригодные к военной службе украинские мужчины вносили вклад в оборону своей страны».
«Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой», — подчеркнул Мерц.
С 2022 года в Германию прибыли более 1,2 млн граждан Украины. По данным федерального агентства по трудоустройству на ноябрь, около 360 тыс. из них трудоустроили. В августе сообщалось, что базовое социальное пособие в стране получали 134 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.