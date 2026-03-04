«Сделай пируэт и подними ноги»: Австрийский журналист высмеял Мерца

04 марта 2026, 19:18

Журналист Вебер: Германия не играет никакой роли на мировой арене

Фото: iStock/macky_ch

ФРГ не играет никакой роли на мировой арене. Такое заявление сделал австрийский журналист Крис Вебер, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца.





Напомним, Мерц на встрече с Трампом заявил, что европейцы не примут соглашение по Украине без их участия, пишут argumenti.ru. Кроме того, он выступил за усиление давления на Москву со стороны Вашингтона.



Вебер обратил внимание, что Трамп говорит 40 минут, а канцлер Германии сжимает колени и держит рот на замке.





«Если бы Трамп сказал Мерцу: "Сделай пируэт и подними ноги" — Мерц бы сделал пируэт и поднял ноги, потому что он довел Германию до такой зависимости от единственной страны-поставщика. Так могут поступать только идиоты», — приводит RT слова Вебера.