Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц в недавнем интервью телеканалу WDR объявил о снятии ограничений по дальности действия вооружений, поставляемых Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это решение было принято совместно с Великобританией, Францией и США, что открывает новые возможности для украинских сил.
Он подчеркнул, что это позволит Украине защищаться более эффективно, в том числе нанося удары по военным позициям на территории России.
Канцлер также добавил, что теперь важно обеспечить Украину необходимым дальнобойным оружием, чтобы помочь ей в текущей ситуации.
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«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни со стороны нашей страны, ни со стороны американцев», — отметил Мерц.
Он подчеркнул, что это позволит Украине защищаться более эффективно, в том числе нанося удары по военным позициям на территории России.
Канцлер также добавил, что теперь важно обеспечить Украину необходимым дальнобойным оружием, чтобы помочь ей в текущей ситуации.
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Дарья Осипова