Стало известно, когда США могут выйти из переговоров по Украине

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США могут выйти из переговоров по Украине в конце этого года. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, передает NEWS.ru.
«Если, например, до конца года не удастся ни о чем договориться, тогда я вполне допускаю, что команда [Дональда] Трампа может рассмотреть для себя возможность сокращения активности на украинском направлении», — пояснил эксперт.
По мнению Дудакова, без разрешения украинского кризиса американскому лидеру будет гораздо сложнее закрыть вопросы на Ближнем Востоке и вести противостояние с КНР. Вашингтону необходимо освободить руки, заключил политолог.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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