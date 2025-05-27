Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА

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В ночь с 26 на 27 мая российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов, проинформировало Минобороны РФ.
По информации ведомства, операции проводились в различных регионах страны. Из 99 перехваченных БПЛА, 56 были уничтожены над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, один — над Ростовской, и один — над Липецкой областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова