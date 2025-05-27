Наращивание активности ВС РФ под Харьковом, освобождение сел Беловоды и Владимировка: последние новости СВО на 27 мая

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Российские войска укрепляют контроль над освобождёнными территориями в Сумской области. В то же время на Харьковском направлении идёт артиллерийская дуэль и атаки дронов, а под Угледаром украинские подразделения оказываются в оперативном окружении. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская и Белгородская области
Российские военные продолжают формировать буферную зону в Сумской области и успешно отражают попытки прорыва украинских войск на направлениях Теткино и Глушково. За минувшие сутки от украинских военных полностью зачищены села Беловоды и Владимировка. ВС РФ продолжают наступление в сёлах Водолага и Юнаковка Сумской области, а также в прилегающих к ним районах и в пограничных лесных массивах.
ВС РФ, базируясь в Беловодах, готовятся к продвижению в южном направлении. Наиболее вероятной целью является Яблоновка, что позволит взять Юнаковку в полукольцо. На данный момент площадь освобождённой территории в Сумской области составляет 102 квадратных километра.
Харьковское направление
ВС РФ усилили активность в Волчанске. Город в руинах, и вести боевые действия в этих условиях крайне затруднительно для обеих сторон. Тем не менее российские военные активно обстреливают из артиллерийских орудий и атакуют с воздуха, включая применение дронов-камикадзе, по позициям противника. В частности, FPV-дроны достигают территории Харькова. Наземные бои ведутся в районе села Волчанские Хутора. В районе Липцев также наблюдается активизация боевых действий.
Торецкое направление
В районе населённого пункта Заря, расположенного к западу от Торецка, российские военные проводят операцию по зачистке территории. Их цель — ликвидировать так называемый «карман», который образовался между населёнными пунктами Заря и Романовка. В Старой Николаевке продолжаются боевые действия. Украинские военные, опасаясь окружения, отступают на север. К востоку от Романовки российские войска ведут наступление на позиции противника в Щербиновке и Петровке.
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Покровское направление
На западе Покровского фронта ВС РФ пытаются выровнять линию фронта вдоль границы с Днепропетровской областью. В районе Котляровки и в прилегающих к ней территориях продолжаются активные боевые действия. В восточной части Новониколаевки противник предпринял попытку нарушить снабжение российских штурмовых групп, что привело к ожесточённым боестолкновениям. В Новосергеевке российские войска продолжают наступление, оказывая давление на позиции ВСУ и постепенно расширяя зону своего контроля.
Угледарское направление
В районе Зелёного Поля и Новополя российские войска ведут интенсивные боевые действия, стремясь установить контроль над этими территориями. Подразделения ВСУ в Зелёном Поле оказались в окружении, и боевые действия смещаются от центра села к его северо-западной части. В районе Новополя ВС РФ постепенно окружают противника с южной стороны. Восточнее Фёдоровки российские войска продвигаются в направлении Комара, одновременно атакуя со стороны Отрадного.
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Елена Генералова