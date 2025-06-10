10 июня 2025, 14:30

Арестович* заявил, что Украину превратили из цветущей страны в «мешок с дерьмом»

Алексей Арестович*

Экс-советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* сделал резкое заявление о современной Украине. Он отметил, что политика расчеловечивания всего за три года превратила цветущее государство в «мешок с дерьмом».