«Мешок с дерьмом»: Алексей Арестович* высказался о современной Украине

Арестович* заявил, что Украину превратили из цветущей страны в «мешок с дерьмом»
Алексей Арестович*

Экс-советник Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* сделал резкое заявление о современной Украине. Он отметил, что политика расчеловечивания всего за три года превратила цветущее государство в «мешок с дерьмом».



Политик отметил, что Украина и сами украинцы сильно изменились с мая 2022 года, когда власти решили сделать ставку на «расчеловечивание и ненависть вместо любви».

Это, по словам Арестовича*, уничтожило страну и сделало многих украинцев «подлыми, аморальными, фальшивыми и сгнившими изнутри». Сейчас они задумываются только над тем, как бы «обгадить друг друга». При этом ничем другим они заниматься не намерены.

В заключение Арестович* назвал происходящее в страны страшной трагедией.

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Анастасия Чинкова

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