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Не менее 200 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за четыре дня контрнаступления ВС РФ. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, порядка 200 украинских военных добровольно сдались в российский плен в Курской области за последние четыре дня. В основном это штурмовики из теробороны и бывшие заключённые, а также боевики нацбатальонов. Многие попали в плен из Снагости и Апанасовки, которые уже вернулись под российский контроль.
Сообщается, что многие из пленных обучались в Великобритании. В настоящее время в плену у ВС РФ находится около пяти тысяч украинских военных.
Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух.
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Сообщается, что многие из пленных обучались в Великобритании. В настоящее время в плену у ВС РФ находится около пяти тысяч украинских военных.
Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух.
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Элина Позднякова