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Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных

Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел военных
Фото: iStock/lakshmiprasad S

Россия передала Украине еще 1 тысячу тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в личном Telegram-канале.



По его словам, Москва получила от Киева 19 тел погибших бойцов ВС РФ.

«Да упокоятся они на родной земле», — сообщил Мединский.




Ранее Украине передали 6060 тел боевиков ВСУ. Российская сторона получила 78 тел.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Екатерина Коршунова

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