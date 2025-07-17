Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных

17 июля 2025, 11:31

Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел военных

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Россия передала Украине еще 1 тысячу тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в личном Telegram-канале.





По его словам, Москва получила от Киева 19 тел погибших бойцов ВС РФ.





«Да упокоятся они на родной земле», — сообщил Мединский.

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