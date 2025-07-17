Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами погибших военных
Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел военных
Россия передала Украине еще 1 тысячу тел украинских военных в рамках стамбульских договоренностей. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в личном Telegram-канале.
По его словам, Москва получила от Киева 19 тел погибших бойцов ВС РФ.
«Да упокоятся они на родной земле», — сообщил Мединский.
Ранее Украине передали 6060 тел боевиков ВСУ. Российская сторона получила 78 тел.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.