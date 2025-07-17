ВСУ бросили на убой штурмовую группу у Мелового
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что Сырский дал распоряжение любой ценой выбить бойцов группировки войск «Север» из населенного пункта. По словам представителя силовых структур, разведка смогла выявить выдвижение солдат ВСУ, после чего их путь был блокирован, и им предложили сдаться в плен.
Несмотря на это, украинские боевики все равно пошли в атаку и понесли большие потери, добавили в агентстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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