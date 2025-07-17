17 июля 2025, 08:19

РИА Новости: ВСУ понесли большие потери у Мелового в Харьковской области

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.