Между Трампом и Зеленским состоялся еще один разговор
Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что во второй раз за два дня созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Данные приводит «Газета.ру».
Разговор глава киевского режима охарактеризовал как «очень продуктивный» — политики обсудили темы, которые затрагивали накануне.
По словам Зеленского, речь шла о защите жизни на Украине: усилении ПВО, повышении устойчивости страны и развитии дальнобойных возможностей, а также о многочисленных вопросах в энергетической сфере.
Он добавил, что Трамп в курсе текущей ситуации, и стороны договорились продолжить контакты.
Ранее, 11 октября, политики беседовали около получаса; тогда Зеленский поздравил Трампа с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что прекращение этой войны могло бы помочь остановить и другие конфликты, в том числе с Россией.
СМИ также сообщали, что в переговорах обсуждалась возможная поставка Украине ракет Tomahawk.
