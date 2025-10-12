Достижения.рф

Между Трампом и Зеленским состоялся еще один разговор

Зеленский за последние два дня дважды поговорил с Трампом по телефону
Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что во второй раз за два дня созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Данные приводит «Газета.ру».



Разговор глава киевского режима охарактеризовал как «очень продуктивный» — политики обсудили темы, которые затрагивали накануне.

По словам Зеленского, речь шла о защите жизни на Украине: усилении ПВО, повышении устойчивости страны и развитии дальнобойных возможностей, а также о многочисленных вопросах в энергетической сфере.

Он добавил, что Трамп в курсе текущей ситуации, и стороны договорились продолжить контакты.

Ранее, 11 октября, политики беседовали около получаса; тогда Зеленский поздравил Трампа с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что прекращение этой войны могло бы помочь остановить и другие конфликты, в том числе с Россией.

СМИ также сообщали, что в переговорах обсуждалась возможная поставка Украине ракет Tomahawk.

