Между Трампом и Зеленским состоялся еще один разговор

12 октября 2025, 17:11

Зеленский за последние два дня дважды поговорил с Трампом по телефону

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что во второй раз за два дня созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Данные приводит «Газета.ру».