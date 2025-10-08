Назвали возможное число ракет Tomahawk, которые могут передать Киеву

08 октября 2025, 21:42

«ВХ»: Киеву могут поставить 200-300 ракет Tomahawk для атак по РФ

Фото: istockphoto/bpawesome

Американские запасы крылатых ракет Tomahawk оцениваются примерно в четыре тысячи единиц всех модификаций, несколько сотен из которых могут передать Украине. Об этом пишет Telegram‑канал «Военная хроника».