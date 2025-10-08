Назвали возможное число ракет Tomahawk, которые могут передать Киеву
Американские запасы крылатых ракет Tomahawk оцениваются примерно в четыре тысячи единиц всех модификаций, несколько сотен из которых могут передать Украине. Об этом пишет Telegram‑канал «Военная хроника».
В публикации напоминается, что в ударе по авиабазе Шайрат в Сирии в 2017 году Соединённые Штаты использовали 59 таких боеприпасов.
Авторы материала делают вывод, что применение всех ракет «по сирийскому сценарию» хватит только на 65–90 целей, что в долгосрочной перспективе не решит исход боевых действий и может привести к эскалации конфликта.
Аналитики также утверждают, что в радиусе 1500 км от украинской границы находится свыше тысячи потенциальных военных целей, и для уничтожения каждого крупного объекта потребуется от 30 до 60 Tomahawk.
Сообщается, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву 200–300 ракет, чтобы максимально усилить эффект от их применения.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставке Tomahawk Украине, но хочет сначала узнать, куда именно их направят.
Позднее экс‑полковник и военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ракеты уже могут находиться на территории Украины. 2 октября президент России Владимир Путин предупредил, что российские силы будут сбивать переданные Киеву Tomahawk.
