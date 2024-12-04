Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области — видео

Видео: министерство обороны РФ
Экипаж российского вертолёта Ми-28нм нанёс удар авиационными ракетами по скоплению живой силы и опорному пункту Вооружённых сил Украины. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном телеграм-канале, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как вертолёт заходит на боевой курс, затем производит несколько ракетных залпов. После успешного поражения наземных целей Ми-28мн благополучно вернулся на аэродром базирования.
Машина Ми-28мн, также называемый «Ночной охотник», представляет собой ударный вертолёт, разработанный и построенный ПАО «Роствертол». Его история началась с советского вертолёта Ми-28, впервые поднявшегося в небо осенью 1982 года. Вертолёт предназначен для поддержки десанта, а также для уничтожения живой силы и техники противника.
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Александр Бойцов