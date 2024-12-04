Ми-28нм ударил ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области — видео

Ситуация в Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают свои действия по вытеснению украинских войск с приграничных территорий, а в ряде населённых пунктов идут ожесточённые бои. ВС РФ также активно уничтожают украинскую бронетехнику на Краснолиманском и Купянском направлениях. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».