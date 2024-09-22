Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Российский вертолёт Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям украинской армии.
После выполнения боевой задачи экипаж вертолёта успешно вернулся на площадку вылета. Позднее разведка сообщила о точном прилёте ракет и ликвидации личного состава и бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА спецназа «Ахмат» сбил в Курской области разведывательный дрон ВСУ с швейцарской камерой за 80 тысяч евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После выполнения боевой задачи экипаж вертолёта успешно вернулся на площадку вылета. Позднее разведка сообщила о точном прилёте ракет и ликвидации личного состава и бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА спецназа «Ахмат» сбил в Курской области разведывательный дрон ВСУ с швейцарской камерой за 80 тысяч евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова