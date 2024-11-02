МО РФ: Экипажи Ка-52М уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/vadimrysev
Экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные удары по скоплению живой силы и бронетехники противника в приграничном районе Курской области. Атака осуществлялась в составе смешанной тактической группы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевой задачи ориентировались на координаты, переданные авиационным наводчиком. Пуски ракет выполнялись с манёвра кабрирования (поворот вокруг поперечной оси - прим. ред.). В результате была уничтожена бронированная техника ВСУ.
После нанесения удара экипажи вертолётов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, попутно отстреливая тепловые ловушки, которые помогают избежать попаданий зенитных ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил, что заданные цели были поражены.
Читайте также:
МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области
Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
Александр Бойцов