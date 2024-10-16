МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

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Группа ударных вертолётов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М Воздушно-космических сил РФ ракетным уничтожила расчёт артиллерийской установки и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны. В ведомстве также уточнили, что ударная вертолётная группа обеспечивала поддержку наземной группировки войск на данном участке. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли скоординированный ракетный удар по месту расположения пусковой установки. В результате цель была уничтожена.
Кроме того, в ходе выполнения полётного задания экипажи вертолётов, используя полученные от разведки координаты, уничтожили огневые точки и бронетехнику противника, которые были укрыты в лесистой местности приграничья.
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Александр Бойцов