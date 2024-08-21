Названы потери украинских войск за сутки в зоне СВО

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В ходе специальной военной операции, по информации Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки украинские военные потеряли до 2060 человек, сообщили в РИА Новости.
Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили более 700 украинских военнослужащих, три автомобиля, американскую 155-мм гаубицу М777, а также ещё несколько артиллерийских установок и гаубиц, включая «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Кроме того, были уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также группировка войск «Днепр» уничтожила до 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и две 152-мм гаубицы Д-20.
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«В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожены бронемашина «Казак», 12 автомобилей и вооружение. Украинская армия потеряла до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу М198 и «Мста-Б». В ходе боев с подразделениями «Востока» было уничтожено более 130 военнослужащих», — поделились в министерстве.
Также группировка войск «Днепр» уничтожила до 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и две 152-мм гаубицы Д-20.
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Мира Полтева