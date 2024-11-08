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«Мы будем бить по РФ»: Стало известно, как украинцы воспринимают «план победы» Зеленского

Экс-подполковник СБУ Прозоров: украинцы не поддерживают «план победы» Зеленского
Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что среди обычных украинцев существует значительное недовольство «планом победы» Владимира Зеленского, поскольку он предполагает продолжение военных действий и требует расплатиться за поддержку Запада своими ресурсами. Об этом информирует РИА Новости.
Прозоров заявил, что «план победы», который презентовал Зеленский, представляет собой продолжение войны, поскольку в нем вообще не упоминается о мире. Он отметил, что в плане говорится о необходимости предоставления ракет и военных контингентов.

«Мы будем бить по России для того, чтобы склонить Россию к миру. Вот там так было», — заявил Прозоров.



По его словам, за помощь Украина будет рассчитываться недрами и пахотной землей страны. Он отметил, что, судя по общению с людьми на Украине и комментариям в чатах, а также статьям, народ в целом негативно воспринял предложенный план.

Прозоров подчеркнул, что возникает вопрос о смысле войны для Киева, если в результате Украина отдает свои недра Западу для продолжения конфликта с Россией. В связи с этим, некоторые украинцы задаются вопросом, не стоило ли изначально отдать все России и избежать войны.

Владимир Зеленский 18 октября представил в парламенте «план победы», состоящий из пяти пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России и размещение на Украине неядерного пакета сдерживания. Зеленский отметил, что реализация плана зависит от международных партнеров.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала план как набор бессвязных лозунгов, подчеркивая, что он может привести к конфликту с НАТО.

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#украина
#план
#мид рф
#владимир зеленский
Мобилизованные украинцы прибыли под Харьков для участия в боях
Марочко: мобилизованных украинцев конвоировали на позиции ВСУ у Сватова
08 ноября 2024, 09:13

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, в населенный пункт было доставлено до взвода личного состава вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые были мобилизованы из числа граждан Украины. Доставка военнослужащих осуществлялась под конвоем.

После прибытия военнослужащим было выдано оружие, боеприпасы, индивидуальные рационы питания и другие материально-технические средства. По разведданным, мобилизованные будут нести боевое дежурство на передовых позициях юго-западнее Сватова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород»
Губернатор Гладков: три женщины вступили в добровольческий отряд «Барс»
08 ноября 2024, 09:06

Фото: iStock/zim286

В Белгородской области три женщины подписали контракт для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород». Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что женщины подписали контракты 7 ноября, что подчеркивает растущий интерес к участию в защите родины. Кроме того, еще пять россиянок готовят документы для сдачи в военкомат с целью присоединиться к формированию.

Гладков выразил благодарность всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту своей страны.

«Мы все гордимся теми, кто сейчас в «Барсе» с оружием в руках защищает нашу страну», — отметил он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#сво
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Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки
Марочко: ВС России заняли лесополосу в районе Кучеровки на Купянском направлении
08 ноября 2024, 08:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта. Об этом информирует РИА Новости.
Марочко сообщил, ссылаясь на свои источники, что ранее она находилась под контролем вооруженных формирований Украины.

Помимо этого, зафиксировано продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где был взят под контроль опорный пункт противника. Кроме того, расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль российских войск перешла железнодорожная станция «Скоростной», начались бои за населенный пункт Глушковка.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее стало известно, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 17 БПЛА ВСУ
08 ноября 2024, 07:22

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 17 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть вражеских дронов были перехвачены над территорией Воронежской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Саратовской области и один — над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военные ВС РФ сбросили на украинских боевиков трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Мариуполе найден схрон с боеприпасами украинских диверсантов
ФСБ обнаружила крупный тайник с оружием ВСУ в Мариуполе
08 ноября 2024, 06:05

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

В Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием, оставленный ВСУ.
Как сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова РИА Новости, схрон со взрывными устройствами был подготовлен украинскими националистами при отступлении, чтобы использовать его для диверсий.

Среди найденного арсенала — 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к гранатометам, семь гранат, две мины и 360 патронов.

Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на полигоне специалистами международного противоминного центра ВС РФ.

ФСБ проводит дополнительные мероприятия для выявления причастных к созданию схрона.

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#сша
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#украина
#боеприпасы
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#всу
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На Западе сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ с фронта
The Economist: дезертирство достигает 20% в рядах ВСУ
08 ноября 2024, 04:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа. Как пишет британский The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе, уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.
Издание отмечает, что падение доверия между обществом, армией и политическим руководством мешает Украине пополнять ряды новобранцами — удается набрать лишь две трети от планируемого количества.

По словам источников, боевой дух особенно подорван на самых трудных участках фронта.

The Economist также сообщает, что, хотя Украине пока хватает оружия и боеприпасов, через полгода она может столкнуться с дефицитом ресурсов и новобранцев.

Издание указывает на растущее разочарование окружения Зеленского в политике администрации Байдена, которая медлит с поставками вооружения и избегает эскалации конфликта с Россией.

В Киеве надеются, что возможное возвращение Дональда Трампа к власти приблизит завершение конфликта на более выгодных для Украины условиях.

Пока ни Трамп, ни Москва не озвучили конкретных условий для прекращения боевых действий.

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#владимир зеленский
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#джозеф байден
#всу
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Путин рассказал о двух крупных группах ВСУ в блокаде на Купянском направлении
Путин сообщил о блокировке группировок ВСУ численностью 15 тыс. под Купянском
08 ноября 2024, 00:42

Фото: iStock/zabelin

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Купянском направлении в окружении российских войск находятся две группировки ВСУ общей численностью около 15 тыс. человек: одна из них, насчитывающая 10 тыс., заблокирована у водохранилища, а другая, численностью 5 тыс., окружена под Купянском.
По словам Путина, украинские военные пытаются навести понтонные переправы для эвакуации, но российская артиллерия их уничтожает.

Путин также подчеркнул, что на этом направлении ВСУ несут значительные потери. На пленарной сессии форума «Валдай» он отметил, что в Курской области потери украинских войск за три месяца боевых действий превысили 30 тысяч человек.

Президент считает, что удерживать позиции в этом регионе Киеву приказано «любой ценой» по указанию «из-за океана» до выборов в США.

Кроме того, в октябре президент упоминал, что часть подразделений ВСУ в Курской области, численностью около 2 тыс. человек, была окружена и блокирована, однако управление войсками у украинской стороны оказалось нарушено, что затрудняет их действия.

На этой неделе Путин заверил, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от присутствия украинских военных.

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#сша
#военные
#владимир путин
#президент
#всу
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ВСУ получили приказ из-за океана держать Курскую область любой ценой
Путин: Киев удерживает позиции в Курской области ради выборов в США
08 ноября 2024, 00:23

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что украинские войска удерживаются в Курской области по приказу, полученному от западных союзников. По его словам, Киеву приказано любой ценой оставаться в регионе до выборов президента США, чтобы продемонстрировать эффективность усилий американской администрации.
Путин подчеркнул, что удержание позиций ВСУ в Курской области не имеет военных оснований и продиктовано политическими мотивами.

С начала августа украинские силы начали массированную атаку на Курскую область, вызвав значительные потери среди мирного населения.

По словам уполномоченного по правам человека Владимира Фирсова, около 100 жителей приграничья погибли из-за боевых действий, и продолжается эвакуация жителей на безопасные территории. На территории Курской области введен режим ЧС федерального характера.

По данным Минобороны России, с начала боев на курском направлении ВСУ потеряли более 30 тысяч военнослужащих и 185 танков. Путин назвал это трагедией для украинского народа и армии, отметив, что за три месяца потери украинской стороны превысили потери за весь прошлый год.

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#владимир путин
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#сво
#всу
#минобороны
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Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области
Путин: потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч человек
08 ноября 2024, 00:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских войск в Курской области превысили 30 тысяч человек.

«Смотрите, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. Или, скажем, в Курской области. Вот они туда зашли в Курскую область. Ну потери колоссальные», — отметил президент.
По его словам, за последние три месяца боевых действий потери украинских войск оказались больше, чем за весь прошлый год для киевского режима. Путин уточнил, что украинская сторона продолжает обстреливать в том числе гражданские объекты, проводя неизбирательные атаки.

Ранее президент заявлял, что действия киевского режима в Курской области носят провокационный характер. Он также подчеркнул, что Россия готова ответить на эти угрозы и что все намеченные цели будут достигнуты.

В Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности действует режим контртеррористической операции (КТО).

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#владимир путин
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