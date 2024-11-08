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Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что среди обычных украинцев существует значительное недовольство «планом победы» Владимира Зеленского, поскольку он предполагает продолжение военных действий и требует расплатиться за поддержку Запада своими ресурсами. Об этом информирует РИА Новости.
Прозоров заявил, что «план победы», который презентовал Зеленский, представляет собой продолжение войны, поскольку в нем вообще не упоминается о мире. Он отметил, что в плане говорится о необходимости предоставления ракет и военных контингентов.
По его словам, за помощь Украина будет рассчитываться недрами и пахотной землей страны. Он отметил, что, судя по общению с людьми на Украине и комментариям в чатах, а также статьям, народ в целом негативно воспринял предложенный план.
Прозоров подчеркнул, что возникает вопрос о смысле войны для Киева, если в результате Украина отдает свои недра Западу для продолжения конфликта с Россией. В связи с этим, некоторые украинцы задаются вопросом, не стоило ли изначально отдать все России и избежать войны.
Владимир Зеленский 18 октября представил в парламенте «план победы», состоящий из пяти пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России и размещение на Украине неядерного пакета сдерживания. Зеленский отметил, что реализация плана зависит от международных партнеров.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала план как набор бессвязных лозунгов, подчеркивая, что он может привести к конфликту с НАТО.
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«Мы будем бить по России для того, чтобы склонить Россию к миру. Вот там так было», — заявил Прозоров.
По его словам, за помощь Украина будет рассчитываться недрами и пахотной землей страны. Он отметил, что, судя по общению с людьми на Украине и комментариям в чатах, а также статьям, народ в целом негативно воспринял предложенный план.
Прозоров подчеркнул, что возникает вопрос о смысле войны для Киева, если в результате Украина отдает свои недра Западу для продолжения конфликта с Россией. В связи с этим, некоторые украинцы задаются вопросом, не стоило ли изначально отдать все России и избежать войны.
Владимир Зеленский 18 октября представил в парламенте «план победы», состоящий из пяти пунктов, включая приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по России и размещение на Украине неядерного пакета сдерживания. Зеленский отметил, что реализация плана зависит от международных партнеров.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала план как набор бессвязных лозунгов, подчеркивая, что он может привести к конфликту с НАТО.
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Дарья Осипова