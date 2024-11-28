Украинские хакеры украли секретный документ ВСУ о защите БМП от БПЛА

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Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли и опубликовали в своем Telegram-канале документ ВСУ о защите БМП от ударных дронов.
Они отметили, что руководство ВСУ вынуждено искать способы защиты дорогой тяжелой техники, переданной странами Запада, от ударных беспилотников. Подчеркивается, что опубликованный документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским.
Ранее российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломали базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
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«Документ не просто так имеет гриф "для служебного пользования". Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.
Ранее российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломали базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
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Элина Позднякова