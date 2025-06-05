«Мы имеем право»: на Украине сделали заявление о ядерном оружии

Основатель «Азова»* Билецкий** заявил о праве Киева на ядерное оружие
Фото: iStock/RomoloTavani

Украина имеет право на ядерное оружие. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу» выступил основатель 12-й бригады специального назначения «Азов»*, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий**.



Он отметил, что гарантом безопасности и стабильности для Украины является полумиллионная армия и собственное вооружение.

Также Билецкий** назвал вопрос ядерного оружия обязательным для страны.

По его словам, Киев имеет юридические, практические, физические и моральные права на ядерное оружие.

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Анастасия Чинкова

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