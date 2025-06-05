«Мы имеем право»: на Украине сделали заявление о ядерном оружии
Украина имеет право на ядерное оружие. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу» выступил основатель 12-й бригады специального назначения «Азов»*, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий**.
Он отметил, что гарантом безопасности и стабильности для Украины является полумиллионная армия и собственное вооружение.
Также Билецкий** назвал вопрос ядерного оружия обязательным для страны.
По его словам, Киев имеет юридические, практические, физические и моральные права на ядерное оружие.
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**внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга