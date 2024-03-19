ВСУ выпустили по Белгородской области 9 снарядов РСЗО Vampire

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Российская система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 10.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что ПВО сбила девять реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова