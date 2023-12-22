Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу

Андрей Воробьёв наградил лауреатов XI губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году она вручалась участникам специальной военной операции за героические поступки, особые заслуги, инициативы и проекты, направленные на поддержку участников СВО и их близких. Среди лауреатов – сами бойцы, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтёры.