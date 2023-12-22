Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинские власти в январе 2024 года представят новый законопроект, в рамках которого мобилизуют тех мужчин, которые сбежали за границу. Об этом сообщил член оборонного комитета страны Вадим Ивченко.
По его словам, украинские мужчины, находящиеся за границей, должны будут пройти такие же процедуры, как и на Украине. В случае, если человек подходит под условия мобилизации, он получит повестку.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, пособий и вида на жительство за границей для того, чтобы они возвращались на родину для службы в ВСУ.
Читайте также:
Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин
Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ
«Был Антон, стал Тоня»: на что готовы украинцы, чтобы выехать за границу
«А дальше уже твой выбор - или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», - пояснил Ивченко.
Читайте также:
Умеров заявил о намерении мобилизовать покинувших Украину мужчин
Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ
«Был Антон, стал Тоня»: на что готовы украинцы, чтобы выехать за границу
Элина Позднякова