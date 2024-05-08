Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте

Зеленский сообщил, что самые сильные бои идут на шести направлениях.
Как написал Зеленский в своём Telegram-канале, самые серьёзные бои сегодня идут на следующих направлениях: Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское.
Президент Незалежной подчеркнул, что провел совещание на котором обсудил вопросы укрепления бригад Вооружённых сил Украины.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о непростом положении украинских войск на передовой. Он подчеркнул, что Россия обладает серьёзным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к ее тактическим успехам на фронте.
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Президент Незалежной подчеркнул, что провел совещание на котором обсудил вопросы укрепления бригад Вооружённых сил Украины.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о непростом положении украинских войск на передовой. Он подчеркнул, что Россия обладает серьёзным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к ее тактическим успехам на фронте.
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Алёна Самарева