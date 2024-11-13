Хоронили под землей: сапер из Дагестана три недели в одиночку отбивался от ВСУ без еды и воды, как удалось выжить бойцу

Дмитрий Рогозин и Закарья Алиев (Фото: Телеграмм-канал Д. Рогозина)
Боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после того, как несколько недель в одиночку отражал атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. О том, как ему удалось продержаться в таких тяжелых и опасных условиях, находясь без еды и воды, расскажет «Радио 1».
Единственный выживший
Согласно информации от «Комсомольской правды», 28-летний рядовой Закарья Алиев служил на Запорожском направлении в качестве разведчика-сапёра в штурмовой роте группировки войск «Днепр». Он должен был заниматься минированием дорог и созданием проходов через минные поля врага, чтобы обеспечить безопасное движение для отечественных разведчиков.
В начале осени перед бойцами была поставлена задача — захватить вражеский опорный пункт. Солдаты успешно справились с заданием, но при этом попали под интенсивный артиллерийский обстрел.
«До точки мы добрались быстро. Бой тоже был недолгим. Позиция перешла под наш контроль, но враг, не зная, в каком окопе мы сидим, начал перепахивать весь опорник артиллерией», — рассказал Закарья.Когда обстрел прекратился, Закарья оказался единственным на позиции, без связи, воды и пищи. Он продолжал удерживать опорный пункт, несмотря на ежедневные артиллерийские удары со стороны врага.
Две недели жил без еды
После того, как беспилотники зафиксировали разрушение опорного пункта, в полку решили, что вся штурмовая группа погибла. Но они ошиблись: Закарья выжил.
В разрушенном, засыпанном после артиллерийского обстрела блиндаже, бойцу удалось с трудом откопать мешок с репчатым луком и немного воды — это все, что оставалось после атак ВСУ.
В течение двух недель Закарье приходилось как-то существовать на этом пайке, оставаясь на разрушенной позиции.
К третьей неделе запасы лука тоже начали заканчиваться. Тогда Алиев нарисовал плакат с изображением смайлика и повесил его над укрытием. К сожалению, из-за этого его заметил оператор вражеского дрона.
Вскоре ВСУ вновь обрушили на позицию артиллерийский удар.
«Сколько раз они меня хоронили под землей! Я каждое утро по пояс был, откапывался. Откапывался, смотрел и опять обстрелы. Они думали, все, нету меня уже», — поделился боец.
Закарья Алиев (Фото: кадр из видео в телеграмм-канале Дмитрия Рогозина)
Возвращение к своим
Обстрел, устроенный украинскими боевиками по своему бывшему опорному пункту, зафиксировали войска РФ. Операторы разведывательного дрона заметили, что из-под обрушившихся бревен старого блиндажа кто-то отвечает огнем в сторону противника короткими очередями.
Подойти к Алиеву у бойцов возможности не было. Всё, что они могли сделать — сбрасывать провизию и отгонять дроны противника.
«Подлетел наш дрон, скинули бутылку с водой. Там в записке было написано: "Мы не можем к тебе подойти, приблизиться невозможно. Выбирайся как получится". Я написал на листе: "Покажи мне дорогу, я за тобой пойду". Дождался, пока их наблюдатели уйдут, выпил последнюю воду и побежал. Шел по минному полю везде, как мог. Когда добрался до БАРСов, они сказали, что ни один, кто попытался пройти этой тропой еще не выжил», — вспоминает Закарья.Как оказалось, он несколько дней тщательно отслеживал время пролета вражеских дронов, чтобы определить наиболее безопасное окно для передвижения. И когда момент наступил, он решил рискнуть и пробраться к своим. Безопасный маршрут через минное поле Закарье подсказывал оператор беспилотника.
Теперь Алиев находится под наблюдением врачей. Первое, что он сделал, когда оказался в госпитале — попросил мобильный телефон.
«Мама, со мной всё хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — написал он.
Мама Закарьи Алиева
Пока Алиев в одиночку сражался с врагом, матери бойца начали поступать звонки от его сослуживцев, а домой и вовсе явились сотрудники военкомата, чтобы выразить соболезнования.
Халисат Алиева даже не сразу поняла о чём идёт речь и что происходит, ведь Закарья говорил ей, что работает охранником. Однажды он прислал ей фото в военной форме, но уверил, что камуфляж выдали ему на работе, якобы для прохождения учебного курса.
Через некоторое время женщине пришло голосовое сообщение от военнослужащего, который сообщил, что ее сын был ранен на фронте и, к сожалению, спасти его не удалось.
«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: "Я не принимаю их!" Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.По словам матери, сын всегда отличался упрямством — он всегда доводил начатое до конца, и изменить его мнение было невозможно.
Теперь дома Алиева ждет его преданная мама, которая не сомневается в своём сыне и верит в него.
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