«Мы ничего не боимся»: глава Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам

Владимир Зеленский
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, прибывшим в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политик, который также прибыл в российскую столицу, отметил в беседе с RT, что лидеры зарубежных государств приехали в Россию, поскольку считают такой шаг правильным, ничего не боятся и верят в то, что делают.
Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский отказался придерживаться объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы. Глава киевского режима добавил, что не гарантирует безопасность прибывшим в Россию иностранным политикам.
Читайте также:
Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию
В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира
Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский отказался придерживаться объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы. Глава киевского режима добавил, что не гарантирует безопасность прибывшим в Россию иностранным политикам.
Читайте также:
Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию
В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира
Анастасия Чинкова