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Назван предполагаемый состав переговорной группы РФ по Украине

Bloomberg: в состав группы РФ по Украине могут войти Ушаков, Нарышкин и Дмитриев
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Агентство Bloomberg предположило, кто может войти в состав будущей переговорной группы России по Украине.
Так, по данным агентства, в переговорную сторону со стороны России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Агентство пишет, что всем давно известно о том, что Путин полагается лишь на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, которые представляют российскую сторону.



«Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечается в материале.

Отмечается, что все члены переговорной группы РФ являются профессионалами и владеют большим опытом в международных делах. При этом авторы считают, что состав группы президента США Дональда Трампа подобными качествами не обладает и заведомо будет уступать российской.

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ВСУ убили почти всех жителей Николаево-Дарьина до момента освобождения села
Мирошник: многие жители Николаево-Дарьина не дожили до освобождения от ВСУ
14 февраля 2025, 18:17

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Многие жители захваченного украинскими боевиками Николаево-Дарьина в Курской области не дожили до освобождения села российскими силами. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион.
«У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», — заявил Мирошник.

Он отметил, что большинство мирных жителей российского села просто расстреляли боевики ВСУ. Кроме того, некоторые пострадали из-за намеренных ударов дронами, а также артиллерийских и ракетных обстрелов.

Мирошник также заявил, что он обладает всеми доказательствами лживости заявлений Зеленского, который сообщал, что украинская армия оказывает всю необходимую помощь местному населению на оккупированных территориях.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025: обсуждение украинского конфликта, диалог США и России
14 февраля 2025, 18:01

Фото: iStock/ manfredxy

Сегодня, 14 февраля, началась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В 2025 году форум проходит с 14 по 16 февраля. Каждый год Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить вопросы мировой политики и безопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности: в чем ее суть

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодный форум, девизом которого выступает «Мир через диалог». Во время конференции мировые лидеры, дипломаты, эксперты и представители бизнес-элит беседуют на тему действующих конфликтов. Они обсуждают угрозы человечеству, а еще пути разрешения конфликтов. Форум длится три дня в мюнхенском отеле «Байеришер Хоф».

Конференция определяет свою цель как «укрепление доверия и содействие мирному разрешению конфликтов путем поддержания постоянного, курируемого и неформального диалога в рамках международного сообщества безопасности».

История Мюнхенской конференции

Первая Мюнхенская конференция проходила в 1963 году, когда в мире бушевала холодная война. Первыми участниками форума были лидеры Германии (ФРГ) и её союзники по НАТО. Изначально основатели называли её «трансатлантической семейной встречей».

После конца холодной войны участников конференции прибавилось: лидеры разных государств и регионов стали собираться в Мюнхене, чтобы обсудить угрозы безопасности, как для своих стран, так и для всего мира в целом.

Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине
Трамп назвал даты первых контактов с представителями РФ по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в 2007 году отмечал, что действия Соединенных Штатов Америки подрывают глобальную безопасность, в том числе и за счёт расширения Североатлантического альянса.

Российский президент говорил, что выдвижение сил НАТО к государственным границам РФ противоречит заявлениям западных лидеров, сделанным после роспуска Организации Варшавского договора. Владимир Путин вспомнил о заявлении 1990 года главы НАТО Манфреда Вернера — в нем он обещал не размещать войска альянса за пределами территории ФРГ.

Глава РФ обратил внимание, что руководство страны готово работать «над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

Фото: iStock/ Xavier Lejeune

Как и когда пройдет Мюнхенская конференция в 2025 году

61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Открывает форум президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер. Обсуждения и иные мероприятия конференции будет курировать председатель Кристоф Хойсген.

В первый день конференции участники обсудят вызовы глобальной безопасности и коснутся вопросов управления мировой политикой, поговорят об устойчивости демократии. Еще в повестку включены климатические проблемы.

Завтра, 15 февраля, пройдут дискуссии о мировом правопорядке, участники обсудят конфликты и кризисы в разных регионах мира.

В воскресенье, 16 февраля, на конференции поднимут вопрос о роли Европы в мировой политике. Еще в этот день официально сменится председатель конференции в Мюнхене: место Хойсгена займет Йенс Столтенберг.

Кто участвует в Мюнхенской конференции 14-16 февраля

В число участников Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года вошли:

  • Марк Рютте, генсек НАТО;
  • Джей Ди Вэнс, вице-президент США;
  • Марко Рубио, госсекретарь США;
  • Ван И, министр иностранных дел Китая;
  • Ицхак Герцог, президент Израиля;
  • Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины;
  • Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана;
  • Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии;
  • Сурен Папикян, министр обороны Армении;
  • Ассад Хассан Аш-Шайбани, министр иностранных дел Сирии.
Российская Федерация не участвует в форуме с 2022 года. В этот раз от участия в конференции по безопасности также отказалась Грузия.

Марк Рютте (Фото: kremlin.ru)

Мультиполяризация как главная тема

Мультиполяризация заявлена как основная тема Мюнхенской конференции 2025 года, то есть борьба отдельных стран за усиление своего влияния на мировой арене. В докладе, который подготовили к международному форму, авторы акцентировали внимание на плачевные последствия многополярного мироустройства — они могут привести к разрыву интересов между главными мировыми силами и увеличению конкуренции.

Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским
Трамп дал оценку своим переговорам с Путиным и Зеленским

Основные вопросы, которые участники форума планируют обсудить — это конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Африке.

Что может измениться после Мюнхенской конференции для России и мира

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что на конференции в первый же день состоятся контакты российских и американских представителей. Однако в Кремле эти сведения не подтвердили.

«Россия будет там вместе с нашими людьми. Украина тоже, кстати, приглашена. Точно не уверен, кто именно будет присутствовать от каждой страны, но там будут высокопоставленные представители из России, Украины и США», — поделился Трамп.

Чуть позже республиканец сказал, что встреча российских, украинских и американских чиновников пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.

Председатель MSC Кристоф Хойсген объявил, что форум может стать площадкой для предварительных переговоров по урегулированию конфликта.

«Мы надеемся, что Мюнхен будет использован [для переговоров], и у нас также есть признаки, что он послужит достижению прогресса на пути к миру на Украине», — обратил внимание Хойсген.

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Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья в первые дни работы приняла 205 заявлений
14 февраля 2025, 16:22

Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области начала работу региональная Ассоциация ветеранов СВО и уже приняла 205 заявлений от участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
Организация создана по инициативе президента Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. За первые дни работы там приняли 205 заявлений от участников СВО. Региональную ассоциацию возглавил участник спецоперации, трижды кавалер Ордена Мужества Кирилл Лосунчуков. Сопредседатели – депутат Госдумы Сергей Колунов и руководитель областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. Исполнительный директор – Наталья Нестерова. В число участников ассоциации войдет и региональное правительство.
«Эта ассоциация – объединение товарищей, которые прошли схожие жизненные испытания. Мы будем защищать права и интересы ветеранов, заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, увековечивать память павших защитников Отечества. Сейчас мы формируем местные ячейки на территории муниципальных образований Подмосковья. Их руководителями станут ветераны спецоперации. Это будет помогать интеграции ветеранов в общественно-политическую жизнь», – сказал Лосунчуков.
Как отметили в министерстве, офис организации расположен по адресу: Московская область, Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1А, помещение 9АВ, офис №14.

Официальный канал ассоциации.

Телефон: 7 (925) 944-50-60.

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Призывавший расправляться с бойцами СВО чиновник Артём Примак упал с многоэтажки
14 февраля 2025, 14:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сотрудник мэрии города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае Артём Примак, призывавший расправляться с бойцами СВО, найден мертвым под многоэтажкой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что прохожие заметили лежащего под окнами жилого дома мужчину. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти 44-летнего пострадавшего и констатировали его смерть.

Выяснилось, что скончавшимся оказался Артём Примак. В отношении него недавно возбудили уголовное дело об экстремизме за призывы расправляться с участниками конфликта на Украине. Чиновник записывал видео с извинениями за свои слова и говорил о раскаянии, однако это не повлияло на выдвинутые против него обвинения.

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На Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Под удар попал саркофаг четвёртого энергоблока
На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремел взрыв
14 февраля 2025, 14:29

Фото: iStock/Oleksii Hlembotskyi

Взрыв прогремел на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в ночь на 14 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что сотрудники агентства услышали на станции взрыв, после которого вспыхнул пожар. Позже выяснилось, что в защитный саркофаг, закрывающий повреждённый аварией 1986 года четвёртый энергоблок, врезался украинский беспилотник.

Удар прогремел в районе 1:50 в ночь на 14 февраля.

Дрон повредил второй саркофаг над энергоблоком, установленный 10 июля 2019 года. Он накрыл устаревший первый саркофаг, известный под названием «Укрытие».

Владимир Зеленский заявил, что защитный корпус получил существенные повреждения. Он подчеркнул, что наблюдение за радиационным фоном ведётся без остановки. С момента удара дрона он не повышался.

Зеленский обвинил в ударе российскую сторону. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, вероятнее всего, речь в очередной раз идёт о провокации и подтасовке от киевского режима.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также назвал произошедшее спланированной провокацией. Он отметил, что Зеленский готов поставить мир под угрозу ядерной катастрофы, лишь бы не допускать потепления отношений между Россией и США.

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