Назван предполагаемый состав переговорной группы РФ по Украине

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Агентство Bloomberg предположило, кто может войти в состав будущей переговорной группы России по Украине.
Так, по данным агентства, в переговорную сторону со стороны России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Агентство пишет, что всем давно известно о том, что Путин полагается лишь на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, которые представляют российскую сторону.
Отмечается, что все члены переговорной группы РФ являются профессионалами и владеют большим опытом в международных делах. При этом авторы считают, что состав группы президента США Дональда Трампа подобными качествами не обладает и заведомо будет уступать российской.
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Агентство пишет, что всем давно известно о том, что Путин полагается лишь на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, которые представляют российскую сторону.
«Выбор участников переговоров подчеркивает, насколько российский лидер полон решимости обеспечить благоприятный исход любых переговоров», — отмечается в материале.
Отмечается, что все члены переговорной группы РФ являются профессионалами и владеют большим опытом в международных делах. При этом авторы считают, что состав группы президента США Дональда Трампа подобными качествами не обладает и заведомо будет уступать российской.
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Элина Позднякова