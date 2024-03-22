На Украине заявили о самой крупной атаке ВС РФ за все время СВО

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Атака России в ночь на 22 марта по энергосистеме Украины стала крупнейшей за все время проведения спецоперации. Об этом заявил председатель правления «Укрэнегро» Владимир Кудрицкий.
«Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Больше всего досталось Харькову, масштаб повреждений здесь самый большой. Сейчас мы работаем над быстрым планом восстановления электроснабжения для города», — сказал Кудрицкий в эфире телемарафона.
Он добавил, что ограничения действуют в течение пятницы. В это время энергетики будут устранять последствия атак.
Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 22 марта страну атаковали более 60 дронов и около 90 ракет разных типов.
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Элина Позднякова