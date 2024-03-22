ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

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Один из ударов, нанесенных российскими силами по украинским военным и энергетическим объектам, пришелся на военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, этот аэродром готовился принять американские самолеты F-16.
Подпольщик отметил, что в Хмельницкой области зафиксированы два прилета на окраине города. Кроме того, сообщается о прилете по аэродрому в городе Староконстантинов. Также отмечается, что аэропорт часто становится целью ударов.
Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киеву будет передана партия нидерландских истребителей.
В ночь на пятницу украинские военные и энергетические объекты подверглись массированному удару, о чем заявили власти киевского режима, назвав это самым мощным ударом по энергосистеме страны.
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Подпольщик отметил, что в Хмельницкой области зафиксированы два прилета на окраине города. Кроме того, сообщается о прилете по аэродрому в городе Староконстантинов. Также отмечается, что аэропорт часто становится целью ударов.
В ночь на пятницу украинские военные и энергетические объекты подверглись массированному удару, о чем заявили власти киевского режима, назвав это самым мощным ударом по энергосистеме страны.
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Артем Кузьмин