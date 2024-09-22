«Мы ждём»: волонтёр рассказал о сообщениях от украинцев со словами поддержки СВО

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Российские волонтёры получают сообщения из Украины со словами поддержки ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного Фронта Никита Киосев.
Он отметил, что на самом деле на Украине проживает большое количество людей, которые ждут прихода российских военных и осознают, что происходит. Они, по его словам, уже выработали иммунитет к огромному потоку фейковой информации.
Волонтёр добавил, что он и его знакомые, помогающие людям на приграничных территориях, постоянно получают сообщения от украинских граждан о том, что ВС РФ всё делают правильно. В том числе такие письма приходят их Киева и Днепропетровска.
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Анастасия Чинкова