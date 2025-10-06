«Мы живём кайфуя»: глава Николаевской ОВА о жизни украинцев
Глава Николаевской ОВА рассказал о хороших условиях жизни в Украине
Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что несмотря на продолжающийся конфликт, жители Украины живут в относительно комфортных условиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
«Извините, мы живём кайфуя – с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — сказал он.Ким также отметил, что за 3,5 года боевых действий украинцы психологически устали сильнее, чем участники Второй мировой войны — по его словам, из-за «ускоренного развития событий и развития технологий».
Он подчеркнул, что восприятие войны в разных регионах сильно различается: прифронтовой Херсон и тыловой Тернополь сталкиваются с совершенно разными реалиями и проблемами.