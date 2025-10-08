В Госдуме высказались об ответе на удар ВСУ по Белгородской области

08 октября 2025, 11:29

Депутат Колесник: ВС РФ ответят на удар ВСУ по Белгороду массированной атакой

Фото: iStock/vadimrysev

Россия может нанести массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на атаку ВСУ по Белгородской области. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.





По его словам, Москва продолжит действовать жёстко в ответ на действия Киева.





«Киев понимает только язык силы», – добавил парламентарий.