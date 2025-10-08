В Госдуме высказались об ответе на удар ВСУ по Белгородской области
Депутат Колесник: ВС РФ ответят на удар ВСУ по Белгороду массированной атакой
Россия может нанести массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на атаку ВСУ по Белгородской области. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Москва продолжит действовать жёстко в ответ на действия Киева.
«Киев понимает только язык силы», – добавил парламентарий.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при ракетном обстреле ВСУ посёлка Маслова Пристань погибли три человека, ещё один местный житель получил ранения. По словам главы региона, частично разрушено здание спортивной школы, являющейся социальным объектом.