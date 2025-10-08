Достижения.рф

Переговоры Путина и Зеленского назвали концом Украины

Военный аналитик Полетаев: встреча Путина и Зеленского станет концом для Украины
Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к концу государственности Украины. Такое мнение выразил военный аналитик и один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.



По его словам, которые приводит «Лента.ру», текущая ситуация не позволяет завершить конфликт между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Эксперт также отметил, что некоторые условия, выдвигаемые Россией, критичны для Украины.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — сказал собеседник издания.
Он пояснил, что требования отказаться от членства в НАТО, прекратить давление на русскоязычное население и каноническую УПЦ способны сказаться на основе нынешней украинской государственности.
