Переговоры Путина и Зеленского назвали концом Украины

08 октября 2025, 10:26

Военный аналитик Полетаев: встреча Путина и Зеленского станет концом для Украины

Фото: iStock/Diy1

Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к концу государственности Украины. Такое мнение выразил военный аналитик и один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.





По его словам, которые приводит «Лента.ру», текущая ситуация не позволяет завершить конфликт между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Эксперт также отметил, что некоторые условия, выдвигаемые Россией, критичны для Украины.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — сказал собеседник издания.