Переговоры Путина и Зеленского назвали концом Украины
Военный аналитик Полетаев: встреча Путина и Зеленского станет концом для Украины
Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к концу государственности Украины. Такое мнение выразил военный аналитик и один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
По его словам, которые приводит «Лента.ру», текущая ситуация не позволяет завершить конфликт между Киевом и Москвой дипломатическим путем. Эксперт также отметил, что некоторые условия, выдвигаемые Россией, критичны для Украины.
«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — сказал собеседник издания.Он пояснил, что требования отказаться от членства в НАТО, прекратить давление на русскоязычное население и каноническую УПЦ способны сказаться на основе нынешней украинской государственности.