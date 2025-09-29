В Венгрии рассказали, на какие уступки должен пойти Киев ради мирного урегулирования

29 сентября 2025, 05:26

Госсекретарь МИД Венгрии Левенте назвал способ завершения конфликта на Украине

Фото: istockphoto / Sitthipong Pengjan

Киевский режим должен расстаться с частью своих территорий в обмен на мирное разрешение конфликта. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, чьи слова цитирует портал Telex.





Чиновник сравнил текущее положение Украины с ситуацией в Венгрии после Первой мировой войны. Тогда перед страной стояло лишь два выбора, одним из которых было вооруженное сопротивление без шанса на успех или согласие на территориальные уступки. В итоге Венгрия выбрала второй вариант, и Мадьяр призвал Киев поступить также.



«Теперь Украине, вероятно, придется пожертвовать пятой частью своей территории. Я не собираюсь указывать Украине, что делать, но, основываясь на нашем опыте, мир иногда требует болезненных решений», — отметил он.