Посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе
Срочная эвакуация случилась в молдавском посольстве, расположенном в Брюсселе, где было организовано голосование на парламентских выборах. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников.
Источники газеты утверждают, что всех находящихся в здании в центре Брюсселя оперативно вывели на улицу сразу после того, как поступили данные о заложенной бомбе. Проверка выявила, что сообщение оказалось ложным. Место происшествия осмотрела местная полиция и не нашла никаких подтверждений минирования. Позже голосование на избирательном участке в посольстве возобновилось.
28 сентября в Молдавии стартовали парламентские выборы. По данным местного Центризбиркома, явка составила 52%, а правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС), основанная президентом Майей Санду, набрала 49,70% за счет участков за пределами страны. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали 49,54%.
