Посольство Молдавии в Брюсселе эвакуировали после сообщения о бомбе

29 сентября 2025, 06:30

Politico: посольство Молдавии в Бельгии эвакуировали из-за ложного минирования

Фото: istockphoto / olrat

Срочная эвакуация случилась в молдавском посольстве, расположенном в Брюсселе, где было организовано голосование на парламентских выборах. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников.