МИД Катара: Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям в России и на Украине

Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара доктор Маджиж Аль-Ансари, подчеркнув, что их посредничество особенно важно в условиях войн и кризисов, где первыми всегда страдают дети.