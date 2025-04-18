МИД Катара: Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям в России и на Украине

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Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара доктор Маджиж Аль-Ансари, подчеркнув, что их посредничество особенно важно в условиях войн и кризисов, где первыми всегда страдают дети.
В беседе с RT он отметил, что Катар с оптимизмом оценивает возможность урегулирования конфликта на Украине. По его словам, страна поддерживает все усилия, которые нацелены на разрешение кризиса.
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«Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели», — поделился Аль-Ансари.Читайте также:
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Данил Пономарев