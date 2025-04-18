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МИД Катара: Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям в России и на Украине

Фото: istockphoto/Shakeel Sha

Фото: istockphoto/Shakeel Sha

Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара доктор Маджиж Аль-Ансари, подчеркнув, что их посредничество особенно важно в условиях войн и кризисов, где первыми всегда страдают дети.
В беседе с RT он отметил, что Катар с оптимизмом оценивает возможность урегулирования конфликта на Украине. По его словам, страна поддерживает все усилия, которые нацелены на разрешение кризиса.
«Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели», — поделился Аль-Ансари.
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Депутат Рады Скороход: Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области
17 апреля 2025, 23:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области. Об этом политик сказала в ходе интервью YouTube-каналу «Увага: КІРІЯ».
«Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету» — сказал Скороход.

Депутат отметила, что Украине остается надеется исключительно на США в переговорном процессе. Сам Киев будет выступать с очень слабой позиции.

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Рубио передал Лаврову позицию Трампа по конфликту на Украине
17 апреля 2025, 22:56

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Позицию американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту передал госсекретарь США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову. Как сообщили в Госдепе, американская сторона дала всем контуры сделки, к которой было обнадеживающее отношение.
«Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны», — добавили в Госдепе.
Российско-американский диалог стал налаживаться после переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Второй тур переговоров прошел 24 марта. Эксперты отмечали, что стороны стали лучше слышать друг друга. Подчеркивалось, что переговоры были в позитивном ключе.

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В Кремле заявили, что до США будет «доведен сигнал» по Украине
Ушаков: РФ даст США определенный сигнал по мораторию на удары по энергетике
17 апреля 2025, 22:39

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Москва даст Вашингтону определенный сигнал по месячному мораторию на удары по объектам энергетики в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.
«До американцев будет доведен определенный сигнал, что делать дальше», — сказал он.

По словам Ушакова, о ситуации с мораторием говорить «нужно именно с американцами». Помощник Верховного главнокомандующего добавил, что глава государства приказал прекратить удары по энергетике во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, который и предложил мораторий. Ранее стало известно, чего ждет Трамп от Москвы.

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На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия
Депутат Гончаренко*: В Париже обсуждают возможность объявить общее перемирие
17 апреля 2025, 22:23

Фото: istockphoto/Vadven

Возможность объявить общее перемирие обсуждают в Париже, пишет «Лента.ру», ссылаясь на заявление нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*. Уточняется, что датой для возможного объявления перемирия рассматривают 20 апреля.
Накануне украинский парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в республике. Против проголосовал лишь сам Гончаренко*.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С тех пор мобилизация постоянно ужесточается. От украинских чиновников звучали заявления о том, что в ВСУ «должны служить все» по примеру израильской армии. В СМИ была информация, что повестки вручали даже беременным женщинам.

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Зеленский утверждает, что КНР поставляет оружие России
Зеленский: КНР поставляет оружие России с порохом и артиллерией
17 апреля 2025, 22:04

Владимир Зеленский

Киев располагает информацией о поставках китайского оружия российской стороне с порохом и артиллерией. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии. Кроме того, Китай занимается производством оружия на территории России», — сказал он.
Подобные обвинения звучали в адрес Китая со стороны «Большой семерки» осенью прошлого года. Тогда главы Минобороны стран G7 беспокоились на фоне укрепления военного сотрудничества Москвы и Пекина, связывая его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

В МИД Китая подчеркивали, что Пекин ничего не поставлял участникам конфликта на Украине, включая Россию.

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