На Украине назвали возможную дату объявления общего перемирия

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Возможность объявить общее перемирие обсуждают в Париже, пишет «Лента.ру», ссылаясь на заявление нардепа Верховной рады Алексея Гончаренко*. Уточняется, что датой для возможного объявления перемирия рассматривают 20 апреля.
Накануне украинский парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в республике. Против проголосовал лишь сам Гончаренко*.
Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С тех пор мобилизация постоянно ужесточается. От украинских чиновников звучали заявления о том, что в ВСУ «должны служить все» по примеру израильской армии. В СМИ была информация, что повестки вручали даже беременным женщинам.
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Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года. С тех пор мобилизация постоянно ужесточается. От украинских чиновников звучали заявления о том, что в ВСУ «должны служить все» по примеру израильской армии. В СМИ была информация, что повестки вручали даже беременным женщинам.
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Никита Кротов