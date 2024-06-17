МИД Казахстана назвал причину отказа от участия в конференции по Украине

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Казахстан отказался участвовать в швейцарском саммите по Украине, руководствуясь собственными интересами. Об этом сообщили в МИД государства.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Казахстана Айбека Смадиярова, в этом вопросе также учитывался график международных мероприятий. Смадияров добавил, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные не только политические, но и другие отношения как с Украиной, так и с РФ.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи итоговое коммюнике подписали 80 стран-участниц саммита. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех утвержденных пунктов не может быть реализован без участия России.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Ранее сообщалось, что в рамках встречи итоговое коммюнике подписали 80 стран-участниц саммита. Однако глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех утвержденных пунктов не может быть реализован без участия России.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
Екатерина Коршунова