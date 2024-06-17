Рогов назвал призыв обеспечить доступ к Азовскому морю профанацией и клоунадой

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал клоунадой и вмешательством во внутренние дела России призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, попытки вмешательства во внутренние суверенные дела России должны категорическим образом пресекаться. Он также выразил мнение, что каждая из проголосовавших за подобное решение стран должна получить ноту протеста.
Ранее сообщалось, что совместное коммюнике, которое подписали 80 государств и 4 организации по итогам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Ранее сообщалось, что совместное коммюнике, которое подписали 80 государств и 4 организации по итогам конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, призывает обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова