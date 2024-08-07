Путин собрал глав силовых ведомств из-за ситуации в Курской области

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин собрал министра обороны Андрея Белоусова, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, чтобы обсудить ситуацию в Курской области.
Сегодня, 7 августа, глава российского государства проводит совещание с членами правительства, в ходе которого заслушает доклад силовых ведомств о происходящем в Курской области. По словам Герасимова, операция в Курской области завершится полным разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что российский лидер Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.
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Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что российский лидер Владимир Путин держит ситуацию в Курской области на личном контроле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники.
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Екатерина Коршунова