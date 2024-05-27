МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину

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Китайская Народная Республика выступает за мирную конференцию, признаваемую и Россией, и Украиной, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметила, что Китай поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, Пекин поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова