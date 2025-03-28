МИД КНР сделал заявление после нового предложения Путина по Украине

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Позиция китайской стороны по украинскому вопросу является ясной и последовательной. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь.
«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — сказал дипломат на брифинге.Перед этим российский президент Владимир Путин говорил, что возможность ввести на Украине временное управление можно было бы рассмотреть вместе с США, Европой и российскими партнерами под эгидой ООН.
24 марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили черноморскую инициативу и договорились о прекращении огня по энергетическим объектам России и Украины в течение 30 дней. Кроме того, установлен запрет на использование торговых судов для военных целей.
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Никита Кротов