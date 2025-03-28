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Российские военные освободили Гоголевку в Курской области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 28 марта. В ведомстве отметили действия группировки войск «Север».
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Киевский режим хотел обменять территории за счет вторжения в российский регион. Бои продолжаются. Боевики ВСУ нападают на гражданских, угрожают им расправой и глумятся над телами убитых ими людей. Об этом свидетельствуют местные жители.
Кроме того, накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об атаке неонацистов на сотрудника полиции. Чиновник назвал ее подлой и варварской.
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Кроме того, накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал об атаке неонацистов на сотрудника полиции. Чиновник назвал ее подлой и варварской.
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Никита Кротов