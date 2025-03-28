Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Гоголевку в Курской области

Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, включая Угледарское и Покровское направления, несмотря на упорное сопротивление со стороны ВСУ. На различных участках фронта, таких как Херсонский, Запорожский, Северский и Купянский, идут интенсивные бои, в ходе которых российские силы освобождают новые территории. Подробности читайте в материале «Радио 1».