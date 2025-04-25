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МИД Литвы вызвал для выражения протеста по Украине представителя российского посольства. Об этом сообщается на сайте литовского министерства.
«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — сказано в сообщении литовского МИДа.Накануне в четверг, 24 апреля, в МО РФ доложили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины. Речь шла о бронетанковых, ракетных и авиационных предприятиях республики. Коллективный Запад стал поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса от неонацистов ВСУ. Сегодня над урегулированием кризиса работают российские и американские власти.
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