Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ в Белгородской области

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Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ машины в Белгородской области. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, один человек получил ранения. Все произошло в Грайворонском округе.
«…Брат одного из погибших находился в той же машине, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног. В тяжёлом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу», — сказано в Telegram чиновника.Гладков соболезнует родным и близким погибших. ВСУ регулярно обстреливают российские приграничные территории. Боевики выбирают в качестве целей гражданские объекты, атакуют журналистов, волонтеров и простых жителей. Москва не раз указывала на террористические методы киевского режима.
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