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МИД объяснил механизм внешнего управления Украиной в контексте заявлений Путина

Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов объяснили механизм управления Украиной после заявлений российского президента Владимира Путина по данной теме. Этим дипломат поделился с ТАСС.
«Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации — в форме своей резолюции или иного документа, что, опять же, предполагает согласие его членов, включая постоянных», — рассказал Логвинов агентству.

Как оказалось, подобные случаи уже случались в мировой истории, в связи с чем после переговоров Россия или посредники могут подать такой запрос в ООН. В качестве примера Логвинов назвал Камбоджу, Восточный Тимор, а также Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. Изначально там стороны договаривались о подобной инициативе, после чего организация получала полномочия на руководство страной.

После этого генсек ООН должен заняться разработкой принципов создания временной администрации, после чего они должны получить поддержку у Совбеза. Далее генсек готовит доклад о временной администрации страны.

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Беженка из ДНР: украинский военный сбежал от ВС РФ на детском велосипеде
30 марта 2025, 04:14

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Украинский военный сбежал от российской армии на детском велосипеде. Об этом рассказала беженка из Новооленовки в Донецкой Народной Республике.
«Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше», — цитирует беженку РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские войска использовали женщин-штурмовиков во время боев на Красноармейском и Дзержинском направлениях.

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Офицер ВС РФ: ВСУ стягивают к Гуево в Курской области все возможные силы
30 марта 2025, 02:27

Фото: iStock/Olena_Z

По словам офицера 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», украинские войска стягивают все возможные силы к селу Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией. Слова бойца ВС РФ передает РИА Новости.
«Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области», — делится с агентством офицер.

Напомним, что в начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. ВС РФ удалось практически освободить всю территорию Курской области от ВСУ. В августе 2024 года украинские войска вторглись на российскую территорию и до марта контролировали часть Курской области, в том числе город Суджу. По последним данным, здесь ВСУ потеряли свыше 70 тысяч солдат и 402 танка.

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Депутат Рады Дубинский назвал аферой подписание Зеленским сделки с США
30 марта 2025, 02:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, подписание Владимиром Зеленским сделки по минералам с президентом США Дональдом Трампом является аферой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Это не договор между двумя государствами... Это офшорный фонд, деньги в который будет вкладывать какое-то госагентство по поручению кабмина... Поверьте, эта афера будет ещё похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — заявил Дубинский.

По мнению политика, в случае отказа от сделки, Зеленский потеряет власть на Украине. Напомним, что на данный момент Дубинский находиться в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Киев начал применять новые беспилотники
ТАСС: Украина стала применять FPV-дроны повышенной дальности
29 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские военные начали использовать FPV-дроны повышенной дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Виталия Киселева.
«Теперь у них увеличенная дальность до 40 км. Используются три системы подрыва: методом замыкания, с помощью микрофона, который прослушивает обстановку и потом идет подрыв, устанавливается акселерометр с датчиком изменения положения», — пояснил агентству эксперт.

FPV-дроны — это беспилотники, оснащенные камерой для передачи видео пилоту в реальном времени. ВСУ используют данный тип БПЛА со встроенным в него зарядом пластида 90 г с датчиком замедления до 72 часов. Их применение зафиксировано на Запорожском, Ореховском, Дзержинском, Кременском и Харьковском направлениях. К тому же эти беспилотники применялись в Курской и Белгородской областях. Киселев отметил, что FPV-дроны ни в коем случае нельзя трогать, а нужно расстрелять на месте и уйти.

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ВС РФ освободили Орлянское и продолжили продвижение к Купянску
29 марта 2025, 22:34

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские войска освободили населённый пункт Орлянское, после чего продолжили продвижение к Купянску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Теперь военнослужащие этого подразделения развивают наступление на Купянском направлении в Херсонской области неподалёку от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР).

В Минобороны РФ сообщили в украинские войска, несмотря на обещание Владимира Зеленского, продолжают наращивать удары по энергообъектам России.

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