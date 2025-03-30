МИД объяснил механизм внешнего управления Украиной в контексте заявлений Путина

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Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов объяснили механизм управления Украиной после заявлений российского президента Владимира Путина по данной теме. Этим дипломат поделился с ТАСС.
«Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации — в форме своей резолюции или иного документа, что, опять же, предполагает согласие его членов, включая постоянных», — рассказал Логвинов агентству.
Как оказалось, подобные случаи уже случались в мировой истории, в связи с чем после переговоров Россия или посредники могут подать такой запрос в ООН. В качестве примера Логвинов назвал Камбоджу, Восточный Тимор, а также Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. Изначально там стороны договаривались о подобной инициативе, после чего организация получала полномочия на руководство страной.
После этого генсек ООН должен заняться разработкой принципов создания временной администрации, после чего они должны получить поддержку у Совбеза. Далее генсек готовит доклад о временной администрации страны.
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Иван Мусатов