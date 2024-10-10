Пригород Майкопа подвергся атаке дронов ВСУ

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали пригород Майкопа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кумпилов отметил, что пострадавших нет. В настоящий момент, по его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание.
Кроме того, глава Адыгеи сообщил, что в станице Ханской был открыт пункт временного размещения, где людям будет предоставлено всё необходимое.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о значительном продвижении российских войск на более чем 10 участках в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — указано в сообщении.
Кроме того, глава Адыгеи сообщил, что в станице Ханской был открыт пункт временного размещения, где людям будет предоставлено всё необходимое.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о значительном продвижении российских войск на более чем 10 участках в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова